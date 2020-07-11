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В Украине за сутки 800 новых случаев COVID-19

Киев, Суббота 11 июля 2020 09:21
В Украине за сутки 800 новых случаев COVID-19
Фото: люди в защитных масках стоят на улице (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В стране более 50 тысяч человек инфицировались коронавирусом, около половины уже побороли болезнь

В Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 800 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии уже достигло 52 843 человек, из которых около половины побороли болезнь.

Об это свидетельствуют данные СНБО.

Так, за минувшие сутки большее число людей вылечились от коронавируса (861), нежели заболели. При этом умерли 27 человек, а общее количество жертв болезни уже составляет 1372 человека.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (125), Львовской (119) и Закарпатской (108) областях.

Напомним, вчера в Министерстве здравоохранения зафиксировали новый рекорд - за сутки от COVID-19 выздоровели 1016 пациентов и 819 человек заразились.

Кроме того, Минздрав обновил список стран "красной зоны", куда были включены, в частности, Чехия и Черногория.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на вчерашний день в Украине семь областей не готовы к ослаблению карантина.

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