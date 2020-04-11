В Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло более чем на 300 человек

В Украине за сутки число инфицированных коронавирусом возросло на 308 человек, зафиксировано 2511 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Так, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 79 пациентов, летальных случаев - 73. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 151 случай;

Волынская область - 52 случая;

Днепропетровская область - 55 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 74 случая;

Закарпатская область - 60 случаев;

Запорожская область - 64 случая;

Ивано-Франковская область - 274 случая;

Кировоградская область - 106 случаев;

Киев - 396 случаев;

Киевская область - 149 случаев;

Львовская область - 96 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 51 случай;

Полтавская область - 24 случая;

Ровенская область - 103 случая;

Сумская область - 69 случаев;

Тернопольская область - 208 случаев;

Харьковская область - 8 случаев;

Херсонская область - 28 случаев;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черновицкая область - 409 случаев;

Черкасская область - 93 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, с начала эпидемии коронавирусом заразились 334 украинских медиков.

Как заявил премьер-министр Денис Шмигаль, снижение заболеваемости коронавирусом в Украине может начаться после Пасхи.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко утверждал, что Украина может обойти пик заболеваемости коронавирусом, который ранее прогнозировали на 14-15 апреля. Ляшко отметил, что обойти пик коронавируса можно лишь при условии строгого соблюдения карантина.