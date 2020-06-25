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В Україні за добу майже тисяча нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.06.2020 - 08:47
В Україні за добу майже тисяча нових випадків коронавірусу
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні вже більше 40 тисяч заражених

Станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу - за добу заразились ще 994 людини. Найбільше інфікованих Львівській, Закарпатській, Одеській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Всього з початку пандемії заразились 40 008 людей, з них 17 758 людей одужали та 1 067 людей померли.

В Україні за добу майже тисяча нових випадків коронавірусу

За минулу добу одужали від коронавірусу 349 людей і 16 осіб померли.

Зазначимо, що це найбільша кількість за весь час пандемії. Останні антирекорд був на 64 випадків менше.

Наразі Львівська область є антилідером по кількості нових випадків - 204. Це вже триває декілька тижнів. Далі Київ, Чернівецька та Рівненська області.

Не зважаючи на це, Київ та Львів продовжують послаблювати карантин. Зокрема, вчора у столиці відкрили ресторани та кафе, кінотеатри, театри та басейни. А у Львові відкрили ресторани та спортклуби.

Однак, МОЗ заявляв, що станом на 24 червня до пом'якшення карантину не готові Київ і 13 областей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я опублікувало показники готовності областей до послаблення карантину за новою методикою.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Коронавірус
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