Киев и 13 областей не готовы к смягчению карантина

Фото: больше половины Украины не готово к смягчению карантина (РБК-Украина)

В регионах в основном превышена динамика заболеваемости

По состоянию на 24 июня к смягчению карантина не готовы Киев и 13 областей. Данные регионы не соответствуют необходимым критериям.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что Киев не соответствует критерию динамики заболеваемости коронавирусом. На сегодня он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

Заболеваемость коронавирусом превышает целевой показатель в Ивано-Франковской (18,99%), Киевской (23,23%), Тернопольской (28,66%), Закарпатской (10,78%), Одесской (58,11%), Ровенской (76,76%) и Черновицкой (11,97%) областях.

При этом четыре последних региона не соответствуют еще нескольким критериям. В частности в Закарпатской и Черновицкой областях на 58,43% и 53,64% соответственно заполнены койко-места в больницах при норме менее 50%.

По охвату тестированием отстают Днепропетровская (23,94), Донецкая (23,30), Луганская (18,81), Николаевская (17,12) и Одесская (21,41) области при норме не менее 24 человек на 100 тысяч населения.

Фото: ситуация с коронавирусом в регионах

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ослабили карантин, открыв рестораны и кафе, бассейны, театры и кинотеатры.

Кроме того, во Львове сегодня открыли рестораны и спортивные клубы.

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Автор: РБК-Украина