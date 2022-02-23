Центр противодействия дезинформации сообщает об угрозе военных провокаций из Беларуси

Центр противодействия дезинформации, функционирующий при СНБО, сообщает об угрозе военных провокаций из Беларуси. В приграничном регионе распространяют видео транспортировки бомбардировщика Су-24.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Центра .

"Команда Центра зафиксировала распространение видеозаписи транспортировки бомбардировщика Су-24 в приграничном с Украиной Ивановском районе Беларуси (граничит с Волынской областью)....Самолеты Су-24 находятся на вооружении Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по визуальной оценке самолет является полностью непригодным для полетов, что делает его идеальным "реквизитом" для постановочных видео по обезвреживанию украинского боевого самолета, который нарушил воздушное пространство Беларуси.

"Подобное провокационное видео может стать началом активной фазы реализации планов Беларуси по оправданию военной агрессии в отношении Украины", - отметили в центре.