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В Україні суттєво скоротився рівень бідності

Новини » Економіка    01.07.2019 - 15:55
В Україні суттєво скоротився рівень бідності
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дохід нижче фактичного прожиткового мінімуму отримують 29% громадян

Частка населення із середньодушовими доходами нижче законодавчо встановленого прожиткового мінімуму (1744,8 грн) у 2018 році знизилася в порівнянні з 2017 роком на 0,9 в.п. і склала 1,3%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Державної служби статистики.

За даними статистичного відомства, у 2018 році менше прожиткового мінімуму на місяць отримували 0,5 млн громадян (роком раніше - 0,9 млн осіб).

Крім того, частка населення із середньодушовими доходами нижче розміру фактичного прожиткового мінімуму скоротилася з 37,3% до 28,9%. У 2018 році менше 3262,7 грн отримували 11,1 млн осіб (у 2017 році - 14,4 млн осіб).

Як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк констатує зниження рівня бідності в Україні, розрахованого за методологією банку. За даними СБ, рівень бідності знизився до 4,0% у 2018 році з 4,9% у 2017 році і 6,4% у 2016 році.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня енергетична цінність харчування добового раціону українців у 2018 році становила 2978 ккал на добу, що трохи менше, ніж у 2017 році (2994 ккал).

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