Растаможка "евроблях" по-новому и снижение штрафов. Раде рекомендуют принять законы
В Украине могут ввести новый механизм растаможки "евроблях" и существенно снизить штрафы за нерастаможенные машины. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять соответствующие законопроекты №№4643д-4644д во втором чтении.
Законопроекты вносят необходимые изменения в Налоговый и Таможенный кодексы соответственно.
Указано, что к проекту №4643-д поступило 77 народных депутатов. Рабочая группа комитета дополнительно наработала 10 правок. В общем предлагается учесть 35 предложений и отклонить 52.
Предлагается исключить разработку и утверждение Кабинетом министров временного порядка выполнения таможенных формальностей при таможенном оформлении транспортных средств, поскольку в нем нет необходимости.
В законопроекте №4644-д комитет предусмотрел, что под таможенное оформление транспортных средств по процедуре, предусмотренной этим проектом, не подпадают транспортные средства, классифицируемые по товарным подпозициям:
- 870310 - транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу; специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф;
- 870340 - прочие транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и с возвратно-поступательным движением поршня и электродвигателем в качестве двигателей для передвижения, кроме тех, которые способны заряжаться путем подключения к внешнему источнику электроэнергии;
- 871610 - прицепы и полуприцепы типа прицепных домиков для временного проживания в кемпинге или для автотуристов.
"Комитет утвердил сравнительные таблицы к законопроектам и принял решение рекомендовать Верховной раде принять оба законопроекта во втором чтении и в целом", - указано в сообщении.
Напомним, парламент принял соответствующие законопроекты в первом чтении в конце февраля.
Так, ранее финансовый комитет ВР придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах. Комитет наработал два законопроекта.
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