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Полиция Киева уже составила более чем 4 тысячи протоколов за нарушение карантина

Киев, Воскресенье 01 ноября 2020 21:57
Полиция Киева уже составила более чем 4 тысячи протоколов за нарушение карантина
Фото: Андрей Крищенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

С начала пандемии коронавируса в Киеве правоохранители составили более чем 4 тысячи административных протоколов за нарушение карантина. За последние двое суток полиция привлекла к ответственности 53 нарушителей.

Об этом рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По его словам, полиция в целом составила 4 125 протоколов, 1 121 из них - на юридических лиц. Для рассмотрения по существу в суды направили 3 374 протокола. Суды уже наложили на нарушителей карантина штрафных санкций на более 1 млн гривен.

Кроме того, Крищенко пригрозил ответственностью руководителям развлекательных заведений, которые организовывают закрытые вечеринки, несмотря на карантинные ограничения.

"По согласованию с процессуальными руководителями прокуратуры мы будем проводить все возможные неотложные процессуальные действия, чтобы задокументировать такие факты и привлечь виновных к ответственности. В настоящее время подразделениями столичной полиции уже расследуется 8 таких уголовных производств", - добавил он.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов поддержать законопроект об увеличении размера штрафа за нарушение карантина.

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