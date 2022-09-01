В Украине суд впервые разрешил конфискацию имущества гражданина РФ

По данным ведомства, такая конфискация предусмотрена законом Украины "Про санкции" и может быть применена только во время действия военного положения к тем лицам, которые содействовали агрессии против Украины.

"В ходе судебного разбирательства установлен факт поддержки российским гражданином действий страны-агрессора, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - подчеркивают в ВАКС.

В ведомстве детализировали, что гражданин РФ является бенефициарным владельцем российских компаний, которые занимаются производством беспилотников для российской армии. Эти БПЛА были задействованы в войне против Украины.

Судьи ВАКС установили причинную связь между действиями россиянина и нарушением прав и свобод украинцев, в частности, суд учел большое количество жертв среди мирного населения, уничтожение объектов инфраструктуры и угрозы атомной катастрофы.