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В Украине суд впервые разрешил конфискацию имущества гражданина РФ

Фото: в Украине суд впервые разрешил конфискацию имущества гражданина РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Минюста к подсанкционному гражданину РФ о конфискации его имущества в пользу Украины. Это первое подобное решение в украинской судебной практике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

По данным ведомства, такая конфискация предусмотрена законом Украины "Про санкции" и может быть применена только во время действия военного положения к тем лицам, которые содействовали агрессии против Украины.

"В ходе судебного разбирательства установлен факт поддержки российским гражданином действий страны-агрессора, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - подчеркивают в ВАКС.

В ведомстве детализировали, что гражданин РФ является бенефициарным владельцем российских компаний, которые занимаются производством беспилотников для российской армии. Эти БПЛА были задействованы в войне против Украины.

Судьи ВАКС установили причинную связь между действиями россиянина и нарушением прав и свобод украинцев, в частности, суд учел большое количество жертв среди мирного населения, уничтожение объектов инфраструктуры и угрозы атомной катастрофы.

Напомним, ранее стало известно, что в Черниговской области обнаружили предприятие, которое связано с Россией. Имущество компании арестовали и передали в АРМА.

Также мы писали, что в Украине арестовали активы еще 4 российских компаний на 72 млн гривен.

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УкраинаКонфискация имуществаВойна России против Украины