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В Черниговской области обнаружили предприятие, связанное с РФ. Его имущество арестовали

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Чернигов, Пятница 26 августа 2022 17:07
В Черниговской области обнаружили предприятие, связанное с РФ. Его имущество арестовали Фото: в Черниговской области арестовали имущество предприятия, связанного с РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черновской области обнаружили предприятие, которое связано с Россией. Имущество компании арестовали и передали в АРМА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Должностные лица предприятия в течение 2016-2019 годов сдавали в аренду производственные помещения и склады. Они были расположены на земельном участке Черниговского городского совета.

При этом компания не имела соответствующих документов и уклонялась от их оформления. Это нанесло ущерб государству на 42 млн гривен. Прибыль легализовали через различные финансовые операции.

Владельцем предприятия оказалась кипрская компания, которая принадлежит резидентам России. Суд арестовал имущество на 30 млн гривен и передал в управление АРМА.

Напомним, во Львове и Киеве арестовали отели российской сети. Сумма арестованного имущества составляет почти 1 млрд гривен.

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Арест имущества Черниговская область
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