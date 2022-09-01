В Україні суд вперше дозволив конфіскацію майна громадянина РФ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив позов Мін'юсту до підсанкційного громадянина РФ про конфіскацію його майна на користь України. Це перше подібне рішення в українській судовій практиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.
За даними відомства, така конфіскація передбачена законом України "Про санкції" і може бути застосована тільки під час дії воєнного стану до тих осіб, які сприяли агресії проти України.
"В ході судового розгляду встановлено факт підтримки російським громадянином дій країни-агресора, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - підкреслюють в ВАКС.
У відомстві деталізували, що громадянин РФ є бенефіціарним власником російських компаній, які займаються виробництвом безпілотників для російської армії. Ці БПЛА були задіяні у війні проти України.
Судді ВАКС встановили причинний зв'язок між діями росіянина і порушенням прав та свобод українців, зокрема, суд врахував велику кількість жертв серед мирного населення, знищення об'єктів інфраструктури та загрози атомної катастрофи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Чернігівській області виявили підприємство, яке пов'язане з Росією. Майно компанії заарештували і передали в АРМА.
Також ми писали, що в Україні заарештували активи ще 4 російських компаній на 72 млн гривень.
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