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В Украине арестовали активы четырех компаний, принадлежавших россиянке из Тамбова

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Украина, Четверг 25 августа 2022 14:52
В Украине арестовали активы четырех компаний, принадлежавших россиянке из Тамбова Фото: СБУ арестовала активы четырех российских компаний на 72 миллиона гривен (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине арестовали активы еще 4 российских компаний на 72 млн. гривен. Конечным бенефициаром этих фирм, которые располагались в Харькове, Львове и Днепре, является россиянка из Тамбова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Эти компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Как рассказали сотрудники спецслужбы, свои доходы в Украине каждая из этих фирм перечисляла владелице, которая в свою очередь уплачивала налоги в госбюджет РФ.

"Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии России против Украины. По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн", - добавили в ведомстве.

СБУ также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы на средства "отмытых" доходов "главной" Харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года.

Как сообщалось, СБУ арестовала активы украинских предприятий и банка. Средства из которых поступали на спонсирование российской агрессии против нашего государства.

Также СБУ инициировала арест имущества одного из сельскохозяйственных обществ Украины, которое было перерегистрировано в "ЛНР". Стоимость имущества составляет 500 млн гривен.

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Служба безопасности Украины
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