В Украине стартуют онлайн-торги землей: закон вступил в силу

В Украине запускают онлайн-торги землей. Соответствующий закон сегодня полностью вступил в силу.
Документ опубликовали в издании "Голос Украины" 25 июня.
Отметим, часть норм закона вступила в силу со дня опубликования. Речь идет о поручении Кабинету министров в течение трех месяцев со дня опубликования ЗУ:
Отныне торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие могут осуществляться с любой точки.
В документе прописано, что информация об аукционе и лоты будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной. Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.
Согласно закону, торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.
Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% от стартовой цены лота.
Напомним, 24 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.
Как писало РБК-Украина, 18 мая нардепы приняли этот документ во втором чтении. В начале июня депутаты разблокировали его подписание для спикера Верховной рады и президента.
Также ранее вступил в силу закон, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.