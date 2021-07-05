В Украине стартуют онлайн-торги землей: закон вступил в силу

Отметим, часть норм закона вступила в силу со дня опубликования. Речь идет о поручении Кабинету министров в течение трех месяцев со дня опубликования ЗУ:

разработать и привести в соответствие с этим документом свои нормативно-правовые акты;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом,

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого документа.

Суть закона

Отныне торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие могут осуществляться с любой точки.

В документе прописано, что информация об аукционе и лоты будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной. Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Согласно закону, торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% от стартовой цены лота.