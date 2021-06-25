В Украине запускают онлайн-торги землей: закон частично вступил в силу
В Украине запускают онлайн-торги землей. Соответствующий закон сегодня частично вступил в силу.
Документ опубликовали в издании "Голос Украины".
Окончательно он вступит в силу через пять дней со дня вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения", то есть с 5 июля.
Однако часть норм закона вступила в силу со дня опубликования. Речь идет о поручении Кабинету министров в течение трех месяцев со дня опубликования ЗУ:
- разработать и привести в соответствие с этим документом свои нормативно-правовые акты;
- обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом,
- обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого документа.
Суть закона
Согласно документу, торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лоты будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.
Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.
Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.
Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% от стартовой цены лота.
Напомним, 24 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.
Как писало РБК-Украина, 18 мая нардепы приняли этот документ во втором чтении. В начале июня депутаты разблокировали его подписание для спикера Верховной рады и президента.
Также ранее вступил в силу закон, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.