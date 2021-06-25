В Украине запускают онлайн-торги землей: закон частично вступил в силу

В Украине запускают онлайн-торги землей. Соответствующий закон сегодня частично вступил в силу.

Окончательно он вступит в силу через пять дней со дня вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения", то есть с 5 июля.

Однако часть норм закона вступила в силу со дня опубликования. Речь идет о поручении Кабинету министров в течение трех месяцев со дня опубликования ЗУ:

разработать и привести в соответствие с этим документом свои нормативно-правовые акты;

обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом,

обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого документа.

Суть закона

Согласно документу, торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лоты будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.

Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% от стартовой цены лота.