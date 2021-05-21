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В Украине стартует ВНО-2021: что нужно с собой взять

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Киев, Пятница 21 мая 2021 09:00
В Украине стартует ВНО-2021: что нужно с собой взять Фото: в Украине стартует ВНО (Christian Ender/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первым проведут тестирование по химии.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).

Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.

Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять:

  • оригинал сертификата ВНО;
  • паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
  • приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.

На тестирование с собой также стоит взять:

  • 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
  • бутылочку с питьевой водой без этикетки;
  • средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Ранее сообщалось, что накануне проведения ВНО в Украине активизировались мошенники. Злоумышленники через сеть предлагают приобрести якобы ответы на тесты ВНО-2021.

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