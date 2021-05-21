В Украине стартует ВНО-2021: что нужно с собой взять
В Украине сегодня стартует основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Первым проведут тестирование по химии.
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки (МОН).
Второе и третье тестирование основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели - 24 и 25 мая.
Допуск участников начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Процедура допуска предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Для этого с собой нужно взять:
- оригинал сертификата ВНО;
- паспорт или другой документ, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
- приглашение-пропуск для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
Если не будет какого-то из документов, участника не допустят к сдаче тестирования. Также в участии будет отказано, если человек опоздает и прибудет в пункт тестирования после 10:50.
На тестирование с собой также стоит взять:
- 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;
- бутылочку с питьевой водой без этикетки;
- средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
Ранее сообщалось, что накануне проведения ВНО в Украине активизировались мошенники. Злоумышленники через сеть предлагают приобрести якобы ответы на тесты ВНО-2021.