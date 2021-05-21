В Україні стартує ЗНО-2021: що потрібно з собою взяти

В Україні сьогодні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Першим проведуть тестування з хімії.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки (МОН).

Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 і 25 травня.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:

оригінал сертифіката ЗНО;

паспорт або інший документ, серію (при наявності) і номер якого вказано в сертифікаті;

запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до здачі тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

На тестування з собою також варто взяти: