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В Україні стартує ЗНО-2021: що потрібно з собою взяти

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 09:00
В Україні стартує ЗНО-2021: що потрібно з собою взяти Фото: в Україні стартує ЗНО (Christian Ender/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Першим проведуть тестування з хімії.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки (МОН).

Друге і третє тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня - 24 і 25 травня.

Допуск учасників розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Процедура допуску передбачає проходження термометрії та ідентифікації учасників ЗНО. Для цього з собою потрібно взяти:

  • оригінал сертифіката ЗНО;
  • паспорт або інший документ, серію (при наявності) і номер якого вказано в сертифікаті;
  • запрошення-перепустку для участі у ЗНО, яке учасники повинні самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Якщо не буде якогось з документів, учасника не допустять до здачі тестування. Також в участі буде відмовлено, якщо людина запізниться і прибуде в пункт тестування після 10:50.

На тестування з собою також варто взяти:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшечку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і при необхідності скористатися.

Раніше повідомлялося, що напередодні проведення ЗНО в Україні активізувалися шахраї. Зловмисники через мережу пропонують придбати нібито відповіді на тести ЗНО-2021.

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