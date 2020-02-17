В Украине стартует Нацплатформа для реинтеграции Донбасса

Национальная платформа примирения и единства для реинтеграции оккупированного Донбасса стартует 19 февраля. Об этом заявил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Сивохо в своем Facebook.

По его словам, Национальная платформа поможет навести мосты между людьми по обе стороны линий соприкосновения.

"Любой мирный процесс начинается с диалога. Мы поможем людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать. Уже многое сделано. Но еще больше работы предстоит. 19 февраля - старт Национальной платформы примирения и единства. Наша задача - "наводить мосты. Меньше слов - больше дел", - написал Сивохо.

Напомним, в ноябре РБК-Украина писало, что СНБО планирует подготовить Нацплатформу для реинтеграции Донбасса. Для ее создания использовался опыт решения военных конфликтов Ирландии, Боснии и других стран.

Также сообщалось, что в Украине может появиться Нацагентство по преодолению последствий агрессии Российской Федерации. Соответствующий законопроект о создании Нацагенства был зарегистрирован в Верховной раде в феврале.