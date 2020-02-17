В Україні стартує Нацплатформа для реінтеграції Донбасу

Національна платформа примирення і єдності для реінтеграції окупованого Донбасу стартує 19 лютого. Про це заявив радник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Сергій Сивохо у своєму Facebook.

За його словами, Національна платформа допоможе навести мости між людьми по обидва боки ліній дотику.

"Будь мирний процес починається з діалогу. Ми допоможемо людям по обидві сторони лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду. 19 лютого - старт Національної платформи примирення і єдності. Наше завдання - "наводити мости. Менше слів - більше справ", - написав Сивохо.

Нагадаємо, в листопаді РБК-Україна писало, що РНБО планує підготувати Нацплатформу для реінтеграції Донбасу. Для її створення використовувався досвід вирішення військових конфліктів Ірландії, Боснії та інших країн.

Також повідомлялося, що в Україні може з'явитися Нацагентство з подолання наслідків агресії Російської Федерації. Відповідний законопроект про створення Нацагенства був зареєстрований у Верховній раді в лютому.