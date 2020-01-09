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В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО

Новости » Общество     09.01.2020 - 15:16
В Украине стартовала регистрация на пробное ВНО
Иллюстративное фото (УНИАН)

Регистрация продлится до 24 января

В Украине началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что регистрация продлится до 24 января.

"До 24 января каждый желающий может зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание. Участие в тестировании - не обязательно, но помогает участникам лучше подготовиться к реальному ВНО. Так, оно дает возможность правильно рассчитать время на решение тестов, заполнение бланков ответов, понять, как происходит процедура на практике, объективно оценить собственный уровень знаний, психологически настроиться на прохождение тестирования и тому подобное", - сказано в сообщении.

Пробное ВНО будет проходить в две сессии: 21 марта - по украинскому языку и литературе; 28 марта - по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физике, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

Регистрация проходит на сайтах региональных центров оценивания качества образования (в названиях областей "зашита" ссылка на сайты центров).

Отметим, что участие в пробном ВНО является платной услугой. Поэтому каждый региональный центр определяет ее стоимость самостоятельно, учитывая, в частности, расходы на печать и комплектование материалов, оплату труда работников, приобщенных к организации и тому подобное.

Результаты пробного теста не будут засчитаны как оценки государственной итоговой аттестации и не будут влиять на конкурсный отбор при поступлении в вузы.

Напомним, ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

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