В Украине стартовала пробная перепись населения

В воскресенье, 1 декабря, в двух районах - части Оболонского района Киева и в Пискивской ОТО Бородянского района Киевской области, стартовала пробная перепись населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы статистики Украины.

По данным Госстата, пробная перепись населения это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Перепись будет в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТО Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря и продлится 10 дней.

С 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители этих районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2020 год Кабинет министров заложил средства на проведение переписи населения. В частности, расходы на проведение запланированной в 2020 году Всеукраинской переписи населения предусмотрены в объеме 3,44 млрд грн, в том числе капитальные расходы - 1,59 млрд грн.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что перепись населения Украины в 2020 году может пройти с привлечением сотрудников "Укрпошты" и других государственных компаний.