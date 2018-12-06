НАПК разоблачило 7 чиновников в намеренном непредставление деклараций

Фото: НАПК (РБК-Украина)

НАПК направило обоснованные выводы в правоохранительные органы

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) выявило признаки уголовного преступления в бездействии семи должностных лиц, которые не подали декларации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Об этом агентство сообщило в органы Национальной полиции и прокуратуры, направив обоснованные выводы.

В частности, не подали предусмотренные законодательством Украины декларации депутат Миролюбовского сельского совета Херсонской области, государственный регистратор Тимоновского сельского совета Луганской области, оперуполномоченный ГУ Национальной полиции в Донецкой области, бывший специалист территориального органа Госгеокадастра в Хмельницкой области и бывшие чиновники учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы.

В НАПК отметили, что всего с начала 2018 года агентство направило в правоохранительные органы 134 обоснованные выводы относительно непредоставления должностными лицами деклараций.

Напомним, ранее НАПК направило в суд 18 административных протоколов в отношении депутата, мэра и бывшего директора госпредприятия.