НАПК выявило признаки уголовного преступления в декларациях четырех чиновников

Фото: НАПК (РБК-Украина)

Чиновники умышленно декларировали недостоверную информацию

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) выявило в декларациях четырех должностных лиц признаки уголовного правонарушения, связанного с умышленным декларированием недостоверной информации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

Отмечается, что обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро, Генеральную прокуратуру и Национальную полицию.

Задекларировали недостоверные сведения народный депутат Евгений Геллер, первый заместитель начальника налоговой инспекции в Деснянском районе ГУ ГФС в Киеве Олег Белецкий, заведующий секретариатом Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Игорь Прийма, директор Института политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса НАН Украины Олег Рафальский.

В частности, Геллер в декларации за 2017 год не указал стоимость приобретенной недвижимости: жилого дома и квартиры. Общая сумма недостоверных сведений, установленных при проверке декларации депутата - 2,4 млн гривен.

Белецкий, подавая декларацию за 2016 год, также не указал стоимость на дату приобретения дома и земельных участков, на которых он расположен. Всего в декларации должностного лица установлены недостоверные сведения на сумму 544 тыс. гривен.

Прийма в декларациях за 2015-2017 годы не задекларировал финансовое обязательство по договору займа, которые к концу отчетных периодов составили 319 тыс. долларов, и уплаченные в течение 2015 года проценты по таким обязательствам. Также чиновник не задекларировал доход жены в виде социальных и страховых выплат, недостоверно указал информацию о размещенных средствах на счетах супруги в банках.

Рафальский не задекларировал долю земельного участка, не указал корпоративные права жены в одном хозяйственном обществе и денежный эквивалент ее доли в другом обществе, не указал доходы жены от предоставления имущества в лизинг, аренду или субаренду и недостоверно задекларировал сумму средств на счете жены. Всего установлено в декларации недостоверных сведений в размере 667 тыс. гривен.

Напомним, 6 декабря НАПК выявило признаки уголовного преступления в бездействии семи должностных лиц, которые не подали декларации.