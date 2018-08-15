В Украине средняя пенсия выросла почти на 36%

Средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью составил 2,6 тыс. гривен

В Украине по состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия выросла почти на 36% по сравнению с ее размером по состоянию на аналогичный период 2017 года. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Сообщается, что по данным Пенсионного фонда, средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составил 2,562 гривен, что на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.

Напомним, по данным Государственной службы статистики в Украине реальный валовой внутренний продукт во втором квартале 2018 года по сравнению со вторым кварталом 2017 года вырос на 3,6%.

В июле Национальный банк Украины сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта на уровне 3,4% в 2018 году. В Нацбанке считают, что основной движущей силой экономического роста останется частное потребление, которое в этом году усилится благодаря сохранению высоких темпам роста реальных зарплат на фоне активных миграционных процессов.