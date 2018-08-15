В Україні середня пенсія зросла майже на 36%

Середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою склав 2,6 тис. гривень

В Україні станом на 1 липня 2018 року середня пенсія зросла майже на 36% у порівнянні з її розміром станом на аналогічний період 2017 року. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Повідомляється, що за даними Пенсійного фонду, середній розмір пенсії разом з цільовою грошовою допомогою станом на 1 липня 2018 року склав 2,562 гривень, що на 3,3% перевищує розмір середньої пенсії станом на 1 січня 2018 року і на 35,8% більше розміру середньої пенсії станом на 1 липня 2017 року.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики в Україні реальний валовий внутрішній продукт у другому кварталі 2018 року порівняно з другим кварталом 2017 року виріс на 3,6%.

У липні Національний банк України зберіг прогноз зростання валового внутрішнього продукту на рівні 3,4% у 2018 році. У Нацбанку вважають, що основною рушійною силою економічного зростання залишиться приватне споживання, яке в цьому році посилиться завдяки збереженню високих темпів зростання реальних зарплат на тлі активних міграційних процесів.