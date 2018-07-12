Нацбанк сохранил прогноз роста ВВП на уровне 3,4%

НБУ прогнозирует рост ВВП Украины в текущем году на 3,4%

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3,4% в 2018 году. Об этом РБК-Украина сообщили в НБУ.

В Нацбанке считают, что основной движущей силой экономического роста останется частное потребление, которое в этом году усилится благодаря сохранению высоких темпам роста реальных зарплат на фоне активных миграционных процессов. Благоприятные условия торговли, восстановление промышленного производства и расширение доступа украинских экспортеров на внешние рынки позволят сократить отрицательный вклад чистого экспорта в ВВП.

Кроме этого отмечается, что в 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% (в предыдущем прогнозе - 2,9%) из-за исчерпания эффектов повышения социальных стандартов. При этом в 2020 году реальный рост экономики составит 2,9%.

"Основным драйвером экономического роста в среднесрочной перспективе и в дальнейшем будет частное потребление, дополнительным стимулом для которого являются переводы из-за границы, которые растут в результате усиления трудовой миграции", - отметили в Нацбанке.

Вместе с тем, как отмечают в НБУ, ключевым предположением данного сценария остается дальнейшее продвижение в осуществлении структурных реформ, которые предусматриваются программой сотрудничества с МВФ.

Напомним, накануне Кабинет министров скорректировал прогноз роста украинской экономики в 2018 году до 3,2%.