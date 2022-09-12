В Украине создают штаб для восстановления критической инфраструктуры

Премьер-министр провел совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и "Нафтогазом".

"Вчерашние варварские обстрелы России по критической инфраструктуре в очередной раз доказали, что нам противостоят террористы. Для улучшения реагирования на экстренные ситуации поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" образовать координационный штаб в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - написал Шмыгаль.

В задачу штаба войдет оперативная ликвидация последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

По словам премьер-министра, Украина должна быть готова к любым сценариям.

Шмыгаль также отметил, что необходимо выделение дополнительных финансовых средств на восстановление поврежденных объектов и помощь деокупованим территориям. Поэтому он поручил Минрегиону, Минфину и Харьковской ОВА подготовить к ближайшему заседанию Кабмина вопрос о выделении из резервного фонда бюджета 400 млн гривен.