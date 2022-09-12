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В Украине создают штаб для восстановления критической инфраструктуры

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине создадут координационный штаб в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, который будет заниматься оперативной ликвидацией последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Премьер-министр провел совещание с Минэнерго, Минрегионом, Минфином и "Нафтогазом".

"Вчерашние варварские обстрелы России по критической инфраструктуре в очередной раз доказали, что нам противостоят террористы. Для улучшения реагирования на экстренные ситуации поручил министру энергетики, министру развития общин и территорий совместно с "Нафтогазом" и "Укрэнерго" образовать координационный штаб в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - написал Шмыгаль.

В задачу штаба войдет оперативная ликвидация последствий военных разрушений энергетической и коммунальной инфраструктуры.

По словам премьер-министра, Украина должна быть готова к любым сценариям.

Шмыгаль также отметил, что необходимо выделение дополнительных финансовых средств на восстановление поврежденных объектов и помощь деокупованим территориям. Поэтому он поручил Минрегиону, Минфину и Харьковской ОВА подготовить к ближайшему заседанию Кабмина вопрос о выделении из резервного фонда бюджета 400 млн гривен.

Напомним, вечером 11 сентября в Харьковской, Сумской, Полтавской и еще ряде областей возникли перебои со светом из-за ударов оккупантов по объектам инфраструктуры.

Россияне нанесли ракетный удар по Харьковской ТЭЦ-5, в результате чего она была частично выведена из строя.

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Кабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль