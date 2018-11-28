В Украине создают электронный реестр листков нетрудоспособности

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Работу нового реестра должны обеспечить до 1 февраля

Кабинет министров Украины принял решение о создании Электронного реестра листков нетрудоспособности. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство приняло постановление, которым предусматривается создание такого реестра для накопления хранения и использования информации о выданных и учтенных листках нетрудоспособности. Для работы этого реестра будет использоваться информационная инфраструктура Реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, Кабмин поручил Фонду соцстраха до 1 февраля подать проект положения об Электронном реестре листков нетрудоспособности и обеспечить технические возможности для его работы.

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд социального страхования в условиях военного положения продолжит финансировать все виды материального обеспечения, страховых выплат, медицинских и социальных услуг.

В начале ноября Верховной раде предложили расширить перечень субъектов, имеющих доступ к реестру соцстрахования.