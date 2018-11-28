В Україні створюють електронний реєстр листків непрацездатності

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Роботу нового реєстру повинні забезпечити до 1 лютого

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Електронного реєстру листків непрацездатності. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд ухвалив постанову, якою передбачається створення такого реєстру для накопичення, зберігання та використання інформації про видані та обліковані листки непрацездатності. Для роботи цього реєстру буде використовуватися інформаційна інфраструктура Реєстру застрахованих осіб державного Держреєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Крім того, Кабмін доручив Фонду соцстраху до 1 лютого подати проект положення про Електронний реєстр листків непрацездатності та забезпечити технічні можливості для його роботи.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фонд соціального страхування в умовах воєнного стану продовжить фінансувати всі види матеріального забезпечення, страхових виплат, медичних і соціальних послуг.

На початку листопада Верховній раді запропонували розширити перелік суб'єктів, що мають доступ до реєстру соцстрахування.