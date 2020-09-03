В Украине создают Бюро экономбезопасности вместо налоговой милиции

Верховная рада сделала шаг к созданию Бюро экономической безопасности, которое должно заменить налоговую милицию. Нардепы приняли за основу в первом чтении законопроект №3087-д.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон предлагает разделение сервисной и правоохранительной функций налоговой службы, ликвидацию налоговой милиции, оптимизацию структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере финансов, и, собственно, создание Бюро экономической безопасности.

Бюро будет иметь статус правоохранительного органа, а его директора будет назначать президент по представлению конкурсной комиссии, которая представляет на рассмотрение главе государства три лучших кандидатуры. Директор БЭБ подотчетен Раде и президенту.

Бюро будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Максимальное количество работников ведомства - не более 3000 человек.

Согласно проекту, детективы БЭБ будут иметь достаточно полномочий для оперативно-розыскной деятельности, а также досудебного расследования преступлений. Этот орган имеет право прямого доступа к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы.

В законе прописано, что в составе центрального управления Бюро будет действовать подразделение внутреннего контроля для предотвращения, выявления и соответствующего реагирования на проявления коррупции.

Бюро ежеквартально должно публиковать отчет о деятельности на своем официальном веб-сайте.

Кроме ликвидации налоговой милиции, предлагается и ликвидация подразделений контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины.

Напомним, глава финансового комитета ВР Данил Гетманцев заявил, что до конца года в Украине должно заработать Бюро экономической безопасности. Создание этого органа предполагает полную ликвидацию налоговой милиции.

Как писало РБК-Украина, в январе парламент отклонил законопроект о Бюро финансовых расследований, которым предлагалась ликвидация налоговой милиции.