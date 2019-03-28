Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", информирует, что в Украине создано электромагнитное оружие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП.

Указано, что предприятия оборонного комплекса Украины разработали и освоили производство электромагнитного оружия, предназначенного для поражения различных типов военных радиоэлектронных средств, в том числе - систем энергопитания и систем передачи данных.

Подчеркивается, что создание такой техники стало возможным благодаря привлечению иностранных инвестиций. Так, "Спецтехноэкспорт" в 2014-2015 годах провел работу по поиску иностранных партнеров, которые были готовы вложить деньги в украинскую разработку, и заключил договоренность с оборонной компанией из Индии. Привлеченные иностранные средства были направлены на создание научно-технической документации и производство опытных образцов.

"По принципу работы новое электромагнитное оружие создает мощное электромагнитное излучение, что приводит к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры, которая есть в составе вооружений и военной техники, или создает значительные препятствия ее штатному функционированиу", - объясняет госпредприятие.

Указано, что такой тип вооружений использует только энергию электромагнитного излучения, поэтому его действие не имеет летального воздействия на людей, однако способно вывести из строя любую технику или объекты инфраструктуры, которые оснащены электронными системами.

Также сообщается, что электромагнитные боеприпасы могут быть размещены как на ракетных, так и авиационных носителях, включая беспилотные летательные аппараты. Таким образом, новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д. без риска нанесения вреда гражданскому населению.

Следует отметить, что в феврале 2019 года предприятие "Спецтехноэкспорт" уже осуществило поставку в Индию первой партии нового типа оружия и проводит переговоры по поставкам дополнительной партии указанных изделий.

"Вместе оборонные предприятия Украины готовы, в случае заинтересованности со стороны силовых структур и направления соответствующего заказа, развернуть серийное производство электромагнитного оружия для украинской армии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ГК "Укроборонпром" создает замкнутый цикл производства автоматических пушек.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце 2018-го анонсировалось, что Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия. Так, отмечалось, что начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри". Кроме того, в 2019 году планируется завершить разработку и начать государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".