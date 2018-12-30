Иллюстративное фото (facebook.com/KabminUA)

В следующем году начнутся испытания зенитно-ракетного комплекса "Колибри"

Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Правительственного портала" в Facebook.

Как отмечается, в следующем году начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри". Кроме того, в 2019 году планируется завершить разработку и начать государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

"Это оружие будет высокоточным, современным и таким, что соответствует стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2019 году в Украине начнут испытания морской ракеты "Нептун". Кроме того, Порошенко анонсировал начало поставок ракет "Ольха" Вооруженным силам.

Также сообщалось, что в декабре военнослужащие Национальной гвардии Украины на полигоне под Киевом провели испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги". Основная особенность автомобиля - высокая проходимость.