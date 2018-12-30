ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия

Новости » Происшествия    30.12.2018 - 12:45
Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия
Иллюстративное фото (facebook.com/KabminUA)

В следующем году начнутся испытания зенитно-ракетного комплекса "Колибри"

Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Правительственного портала" в Facebook.

Как отмечается, в следующем году начнутся испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Колибри". Кроме того, в 2019 году планируется завершить разработку и начать государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских передовых целей по проекту "Нептун".

"Это оружие будет высокоточным, современным и таким, что соответствует стандартам НАТО", - говорится в сообщении.

Украина в 2019 году испытает новые образцы оружия

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в 2019 году в Украине начнут испытания морской ракеты "Нептун". Кроме того, Порошенко анонсировал начало поставок ракет "Ольха" Вооруженным силам.

Также сообщалось, что в декабре военнослужащие Национальной гвардии Украины на полигоне под Киевом провели испытания нового многофункционального армейского автомобиля типа "багги". Основная особенность автомобиля - высокая проходимость.

В Киеве разоблачили организованную группировку торговцев оружием США хотят оставить оружие сирийским курдам, - Reuters
Новости Украины оружиеракетаиспытания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь