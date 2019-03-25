"Укроборонпром" начинает производство автоматических пушек

Фото (ukroboronprom.com.ua)

"Укроборонпром" создает замкнутый цикл производства автоматических пушек

Государственный концерн "Укроборонпром" создает замкнутый цикл производства автоматических пушек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Указано, что ГП "Завод точной механики" будет присоединен к ГП "Конструкторское бюро артиллерийского вооружения". Такое решение было принято с целью создания замкнутого цикла производства автоматических пушек и снижения административных расходов на предприятиях.

Сообщается, что создание замкнутого цикла производства позволит значительно повысить эффективность и скорость производства. Кроме того, сокращение управленческого звена позволит направить сэкономленные средства на обновление производственных мощностей и повышение заработной платы работников.

Объединение предприятий позволит ускорить процессы по созданию новейшего оружия. В частности речь идет о разработке перспективных 30-мм и 40-мм автоматических пушек, которые будут использовать боеприпасы стандарта НАТО. Эти автоматические пушки предназначены для вооружения уже существующих образцов бронетехники, таких как БТР-3 и БТР-4.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О реформировании оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", в котором идет речь об аудите "Укроборонпрома".