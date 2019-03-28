Державне підприємство "Спецтехноекспорт", яке входить до складу державного концерну "Укроборонпром" інформує, що в Україні створена електромагнітна зброя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДП.

Вказано, що підприємства оборонного комплексу України розробили та опанували виробництво електромагнітної зброї, призначеної для ураження різних типів військових радіоелектронних засобів, у тому числі - систем енергоживлення та систем передачі даних.

Підкреслюється, що створення такої техніки стало можливим завдяки залученню іноземних інвестицій. Так, "Спецтехноекспорт" у 2014-2015 роках провів роботу з пошуку іноземних партнерів, які були готові вкласти гроші в українську розробку, та уклав домовленість з оборонною компанією з Індії. Залучені іноземні кошти були направлені на створення науково-технічної документації та виробництво дослідних зразків.

"За принципом роботи нова електромагнітна зброя створює потужне електромагнітне випромінювання, що призводить до виходу з ладу радіоелектронної апаратури, що є у складі озброєнь і військової техніки, або створює значні перешкоди її штатному функціонуванню", - пояснює держпідприємство.

Вказано, що такий тип озброєнь використовує лише енергію електромагнітного випромінювання, тому його дія не має летального впливу на людей, однак здатна вивести з ладу будь-яку техніку або об’єкти інфраструктури, що оснащені електронними системами.

Також повідомляється, що електромагнітні боєприпаси можуть бути розміщені як на ракетних, так і авіаційних носіях, включаючи безпілотні літальні апарати. Отже, нова електромагнітна зброя може ефективно застосовуватись проти стратегічно важливих цілей противника, зокрема командних та адміністративних центрів, вузлів зв‘язку, електростанцій, об‘єктів протиповітряної оборони тощо без ризику нанесення шкоди цивільному населенню.

Слід зазначити, у лютому 2019 року підприємство "Спецтехноекспорт" уже здійснило поставку в Індію першої партії нового типу зброї та проводить переговори щодо постачання додаткової партії зазначених виробів.

"Водночас оборонні підприємства України готові, у випадку зацікавленості з боку силових структур та направлення відповідного замовлення, розгорнути серійне виробництво електромагнітної зброї для українського війська", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДК "Укроборонпром" створює замкнутий цикл виробництва автоматичних гармат.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці 2018-го анонсувалося, що Україна в 2019 році випробує нові зразки зброї. Так, зазначалося, що почнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі". Крім того, в 2019 році планується завершити розробку і почати державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".