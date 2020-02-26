В Украине создадут Технологический нефтегазовый хаб, который на системной основе сможет привлекать инновации, передовые технологии, международные стартапы и экспертов мирового нефтегазового рынка. Об этом сообщил генеральный директор компании "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров во время конференции Ukrainian Energy Forum, передает РБК-Украина.

"Сегодня вся нефтегазовая отрасль Украины остро нуждается в современных технологиях. Нам нужна качественная основа для подготовки к технологическим прорывам как в доразведке и интенсификации действующих месторождений, так и в привлечении новейших технологий для трудноизвлекаемых запасов и разработки морского шельфа, которых в Украине в принципе нет. Именно с этой целью "ДТЭК Нефтегаз" приступил к реализации масштабного национального проекта - созданию Технологического нефтегазового хаба, который сформирует новые тенденции развития отрасли", - заявил Щуров.

По его словам, цель хаба - создать эффективный инструмент для привлечения в Украину новых технологий и площадку, где будут решаться сложные кейсы газодобывающих компаний для увеличения добычи природного газа.

Равноправными участниками Технологического хаба станут добывающие и сервисные компании, научные локальные и международные институции, стартапы. Как отметил спикер, стратегическими партнерами в этом вопросе инициаторы проекта видят правительство и образовательный сектор.

"Именно это станет движущей конкурентоспособной силой для страны и обеспечит достижение энергетической независимости Украины", - добавил Щуров.

Как ранее писало РБК-Украина, "ДТЭК Нефтегаз" инвестирует более 10 млрд грн в украинскую газодобычу. В частности, компания намерена продолжать реализацию программы бурения глубоких скважин.