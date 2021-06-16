ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине создадут перечень заминированных территорий Донбасса

Новина українською →
Среда 16 июня 2021 15:40
В Украине создадут перечень заминированных территорий Донбасса Фото: заминированные территории Донбасса попадут в единый перечень (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Украине будет создан перечень заминированных зон на территории Донецкой и Луганской областей. Соответствующее решение приняло правительство на заседании 16 июня.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Так, правительство внесло изменения в правила обозначения опасностей, связанных с минами и взрывоопасными предметами - последствиями войны.

В частности, изменения предусматривают составление перечня обозначенных опасных районов, ведение их учета и введение единой формы маркировочных знаков.

В министерстве отмечают, что значительная часть загрязненных взрывоопасными предметами районов расположена вдоль автомобильных дорог. Установка на обочинах щитов позволит информировать об имеющихся опасностях водителей транспортных средств, пешеходов и местных жителей.

Размеры должны составлять 70 х 140 сантиметров, а устанавливаться щиты должны на расстоянии не менее 300-500 метров друг от друга. На щитах должна быть надпись на государственном языке " Осторожно! Мины!" или "Внимание! Мины!".

Ранее сообщалось, что в Украине повысят выплаты детям, которые пострадавшим от взрывчатки.

РБК-Украина писало, что в понедельник, 14 июня, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс минирование
NEWS
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
Встреча Байдена и Путина в Женеве: что известно
DAILY
Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО