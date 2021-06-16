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В Україні створять перелік замінованих територій Донбасу

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Середа 16 червня 2021 15:40
В Україні створять перелік замінованих територій Донбасу Фото: заміновані території Донбасу потраплять в єдиний перелік (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Україні буде створено перелік замінованих зон на території Донецької та Луганської областей. Відповідне рішення прийняв уряд на засіданні 16 червня.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Так, уряд вніс зміни до правил позначення небезпек, пов'язаних з мінами та вибухонебезпечними предметами - наслідками війни.

Зокрема, зміни передбачають складання переліку позначених небезпечних районів, ведення їх обліку та запровадження єдиної форми маркувальних знаків.

У міністерстві зазначають, що значна частина забруднених вибухонебезпечними предметами районів розташована вздовж автомобільних доріг. Встановлення на узбіччях щитів дозволить інформувати про наявні небезпеки водіїв транспортних засобів, пішоходів та місцевих мешканців.

Розміри повинні становити 70 х 140 сантиметрів, а встановлюватися щити мають на відстані не менше 300-500 метрів один від одного. На щитах має бути напис державною мовою "Обережно! Міни!" або "Увага! Міни!".

Раніше повідомлялося, що в Україні підвищать виплати дітям, які постраждалим від вибухівки.

РБК-Україна писало, що у понеділок, 14 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

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