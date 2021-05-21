В Украине создадут Нацсовет по вопросам молодежи: завтра закон вступит в силу

Закон "Об основных принципах молодежной политики" в субботу, 22 мая, вступит в силу. Этот документ предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.
Документ сегодня опубликовали в издании "Голос Украины".
Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года.
Закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.
Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет, однако от этой нормы решили отказаться при подготовке ко второму чтению.
Закон вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.
Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий:
Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.
Напомним, ранее законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.
Как писало РБК-Украина, в конце апреля Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3718.
Отметим, в первом чтении Рада приняла этот закон в конце июля прошлого года.