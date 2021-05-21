В Украине создадут Нацсовет по вопросам молодежи: завтра закон вступит в силу

Он вступает в силу со дня обнародования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года.

Закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет, однако от этой нормы решили отказаться при подготовке ко второму чтению.

Закон вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

Национальный совет по вопросам молодежи в пределах своих полномочий:

изучает состояние выполнения законов, постановлений Верховной рады, указов президента, постановлений Кабинета министров, других нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики;

участвует в подготовке, рассматривает и вносит предложения, выводы, рекомендации к Национальной молодежной стратегии, Программе деятельности КМУ, проектам государственных целевых программ в сфере молодежной политики;

заслушивает и оценивает информацию о состоянии реализации молодежной политики за соответствующий период;

взаимодействует с соответствующими органами иностранных государств и международных организаций, занимающихся вопросами молодежи;

ежегодно готовит отчет о своей деятельности и передает его в Кабмин.

Урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Он является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.