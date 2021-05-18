ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский одобрил создание Нацсовета по вопросам молодежи: что предлагает закон

Новина українською →
Украина, Вторник 18 мая 2021 15:02
Зеленский одобрил создание Нацсовета по вопросам молодежи: что предлагает закон Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики". Этот документ предусматривает создание Национального совета по вопросам молодежи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Закон имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.

Согласно документу, молодежь - это люди в возрасте от 14 до 35 лет. В первом чтении документ предлагал снижение официального возраста молодежи в Украине до 29 лет.

Закон вводит действенные механизмы привлечения молодежи к процессу выработки и принятия решений. На национальном уровне - через Национальный совет по вопросам молодежи при Кабинете министров, а на местном - через молодежные советы и советников по вопросам молодежи.

В акте урегулирована деятельность Украинского молодежного фонда. Согласно документу, фонд является бюджетным учреждением, которое выполняет специальные функции по содействию реализации задач молодежной политики. Его деятельность направляет и координирует Министерство молодежи и спорта.

Напомним, в конце апреля Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №3718.

Как писало РБК-Украина, в первом чтении Рада приняла этот закон в конце июля прошлого года.

Кроме того, комитет ВР по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Кабмину утвердить Государственную программу обеспечения молодежи жильем на 2021-2030 годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский молодежь Закон
NEWS
Киев накрыла гроза с градом
Киев накрыла гроза с градом
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине