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В Україні створять Нацраду з питань молоді: завтра закон набере чинності

Автор: Юлія Струк

Закон "Про основні засади молодіжної політики" в суботу, 22 травня, набирає чинності. Цей документ передбачає створення Національної ради з питань молоді.

Документ сьогодні опублікували у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частину норм введуть у дію з 1 січня 2022 року.

Закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні.

Згідно з документом, молодь - це люди у віці від 14 до 35 років. У першому читанні документ пропонував зниження офіційного віку молоді в Україні до 29 років, проте від цієї норми вирішили відмовитися при підготовці до другого читання.

Закон вводить дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень:

  • вивчає стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;
  • бере участь у підготовці, розглядає і вносить пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проектів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;
  • заслуховує і оцінює інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;
  • взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;
  • щорічно готує звіт про свою діяльність і передає його в Кабмін.

Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.

Нагадаємо, раніше законопроект підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Верховна рада схвалила відповідний законопроект №3718.

Відзначимо, в першому читанні Рада прийняла цей закон в кінці липня минулого року.

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