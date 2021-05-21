В Україні створять Нацраду з питань молоді: завтра закон набере чинності

Він набирає чинності з дня оприлюднення, проте частину норм введуть у дію з 1 січня 2022 року.

Закон імплементує в українське законодавство більшість положень Європейської хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівні.

Згідно з документом, молодь - це люди у віці від 14 до 35 років. У першому читанні документ пропонував зниження офіційного віку молоді в Україні до 29 років, проте від цієї норми вирішили відмовитися при підготовці до другого читання.

Закон вводить дієві механізми залучення молоді до процесу вироблення та прийняття рішень. На національному рівні - через Національну раду з питань молоді при Кабінеті міністрів, а на місцевому - через молодіжні ради та радників з питань молоді.

Національна рада з питань молоді в межах своїх повноважень:

вивчає стан виконання законів, постанов Верховної ради, указів президента, постанов Кабінету міністрів, інших нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики;

бере участь у підготовці, розглядає і вносить пропозиції, висновки, рекомендації до Національної молодіжної стратегії, Програми діяльності КМУ, проектів державних цільових програм у сфері молодіжної політики;

заслуховує і оцінює інформацію про стан реалізації молодіжної політики за відповідний період;

взаємодіє з відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, що займаються питаннями молоді;

щорічно готує звіт про свою діяльність і передає його в Кабмін.

Врегульована діяльність Українського молодіжного фонду. Він є бюджетною установою, яка виконує спеціальні функції зі сприяння реалізації завдань молодіжної політики. Його діяльність спрямовує і координує Міністерство молоді та спорту.