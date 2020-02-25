В Украине появится госкомитет по угольной отрасли

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Новый комитет будет заниматься вопросами угольной промышленности

В Украине в ближайшее время появится государственный комитет по угольной промышленности. Об этом на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский поддержал идею создания такого комитета.

"Мы поддерживаем ваше предложение создать госкомитет по угольной промышленности. Обязательно это сделаем", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что попросит министра инфраструктуры в рамках кампании по строительству дорог в 2020 году обратить внимание на дороги к небольшим шахтерским городкам.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский дал два месяца на закрытие долгов по заработным платам перед шахтерами. Он также предложил не выплачивать зарплату правительству, если погашение долгов перед горняками будет просрочено.

Кроме того, министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю поручили провести полный аудит угольных предприятий. Президент заявил, что термин "смотрящие за шахтами" должен исчезнуть вместе с самими смотрящими".