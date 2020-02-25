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В Україні створять координаційний центр по трансформації вугільної галузі

Новини » Політика     25.02.2020 - 16:23
В Україні створять координаційний центр по трансформації вугільної галузі
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com/Денис Шмигаль)

Очолить центр віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Кабінет міністрів повинен створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі. Про це на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, очолить новий координаційний центр віце-прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Кабмін повинен створити координаційний центр з трансформації вугільної галузі на чолі з віце-прем'єром Денисом Шмигалем. Завдання профільному міністерству визначитися, яким має бути енергетичний баланс України і яка в ньому частка теплової генерації. Повинен бути гарантований ринок збуту вугілля на українські ТЕС", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом в Україні з'явиться державний комітет по вугільній промисловості. Новий комітет буде займатися питаннями вугільної промисловості.

Також повідомлялося, що Зеленський дав два місяці на закриття боргів із заробітної плати перед шахтарями. Він також запропонував не виплачувати зарплату уряду, якщо погашення боргів перед гірниками буде прострочено.

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