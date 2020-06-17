В Украине создадут кандидатский резерв госслужащих

В Украине создадут кандидатский резерв государственных служащих. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3491.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 273 нардепа.

Закон предусматривает, что лиц, которые набрали высокие баллы во время конкурса на государственную службу, но не победили, будут вносить в электронную базу. Так, у всех кандидатов будет собственный электронный кабинет. Через него специалистов автоматически будут приглашать к участию в конкурсах на другие должности, соответствующие их опыту и уровню образования.

Документ предусматривает, что информация по указанным кандидатам в базе кандидатского резерва будет находиться в течение года - с даты опубликования информации о победителе конкурса или об отсутствии такового.

Порядок ведения и применения данных такой базы будет утверждать Кабмин отдельным положением.

Напомним, в начале июня президент Украины Владимир Зеленский встретился с ректорами ведущих высших учебных заведений, чтобы обсудить проблему "кадрового голода" в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства заявлял, что не может найти кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики и назвал эту проблему "кадровым голодом".