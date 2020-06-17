В Україні створять кандидатський резерв держслужбовців

В Україні створять кандидатський резерв державних службовців. Верховна рада схвалила за основу відповідний законопроект №3491.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За документ проголосували 273 нардепи.

Закон передбачає, що осіб, які набрали високі бали під час конкурсу на державну службу, але не перемогли, вноситимуть до електронної бази. Так, у всіх кандидатів буде власний електронний кабінет. Через нього фахівців автоматично запрошуватимуть до участі у конкурсах на інші посади, що відповідають їхньому досвіду і рівню освіти.

Документ передбачає, що інформація по вказаним кандидатам у базі кандидатського резерву буде перебувати протягом року - з дати опублікування інформації про переможця конкурсу або про відсутність такого.

Порядок ведення та застосування даних такої бази буде затверджувати Кабмін окремим положенням.

Нагадаємо, на початку червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з ректорами провідних вищих навчальних закладів, щоб обговорити проблему "кадрового голоду" в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави заявляв, що не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти і енергетики і назвав цю проблему "кадровим голодом".