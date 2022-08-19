Украинцам начали выплачивать гранты по программе "єРобота": сколько уже получили
Кабмин проплатил первые микрогранты по программе "єРобота" для поддержки новосозданного бизнеса в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Программа єРобота набирает обороты. Сегодня первые 52,7 миллиона гривен микрогрантов для создания собственного дела были перечислены 227 получателям", - заявил Шмыгаль.
По его словам, было уже верифицировано почти 5 тысяч заявлений, из которых более 750 было одобрено.
Шмыгаль заявляет, что предоставление таких микрогрантов для начала собственного микробизнеса, создаст сотни новых рабочих мест.
Напомним, что ранее правительство анонсировало запуск программы поддержки украинцев, которые хотят перейти в IT.
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