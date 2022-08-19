Украинцам начали выплачивать гранты по программе "єРобота": сколько уже получили

Кабмин проплатил первые микрогранты по программе "єРобота" для поддержки новосозданного бизнеса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля .

"Программа єРобота набирает обороты. Сегодня первые 52,7 миллиона гривен микрогрантов для создания собственного дела были перечислены 227 получателям", - заявил Шмыгаль.

По его словам, было уже верифицировано почти 5 тысяч заявлений, из которых более 750 было одобрено.

Шмыгаль заявляет, что предоставление таких микрогрантов для начала собственного микробизнеса, создаст сотни новых рабочих мест.