В Україні відбулись виплати по програмі "єРобота": скільки заяв вже погодили

Кабмін проплатив перші мікрогранти по програмі "єРобота" для підтримки новоствореного бізнесу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Програма єРобота набирає обертів. Сьогодні перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам", - заявив Шмигаль. За його словами, було вже верифіковано майже 5 тисяч заяв, з яких понад 750 було погоджено. Шмигаль заявляє, що надання таких мікрогрантів для започаткування власного мікробізнесу, створить сотні нових робочих місць.