ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кабмин выделит гранты начинающим IT-шникам: на что их можно потратить

Новина українською →
Киев, Пятница 10 июня 2022 19:27
Кабмин выделит гранты начинающим IT-шникам: на что их можно потратить Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров анонсировал запуск программы поддержки украинцев, которые хотят перейти в IT. На их обучение будут выделяться гранты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, государство готово вкладываться в создание украинским стартапов.

"Украинский фонд стартапов будет выкупать долю у новосозданных компаний. Программа направлена ​​на IT-предпринимателей - начинающих, имеющих идею создания технологического стартапа и ищущих финансирование на стадию создания тестовой модели", - отметил он.

По его словам, деньги можно будет направлять только на развитие, наем сотрудников, подготовку модели и первоначальное финансирование. Бюджет программы - 10 млрд гривен в год, но приоритет в финансировании будет для тех, кто ориентирован на экспорт.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что IT-специалисты стали настоящим средним классом в Украине, поэтому нужно помочь тем, кто хочет перейти в этот сектор.

"Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer, графический дизайнер или другую техническую специальность, смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на IT-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые после этого смогут найти работу в этой сфере", - добавил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль анонсировал запуск новой экономической стратегии, которая предполагает выделение безвозвратных грантов на открытие малого и среднего бизнеса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины IT Денис Шмыгаль
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз