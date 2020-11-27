ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине прошли учения с использованием Javelin

Автор: Анастасия Рокитна

В Николаевской области на полигоне "Широкий лан" прошли тактические учения. В ходе учений использовались ударные беспилотники Bayraktar TB2 и ПТРК Javelin.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает "АрмияИнформ".

Военнослужащие продемонстрировали проведения учений батальонных тактических групп с боевой стрельбой в наступлении в урбанизованой местности, действия малых тактических групп, нанесение сосредоточенного ракетно-авиационного удара и т. п. Особое внимание уделено комплексному применению высокоточного оружия, средств РЭБ, автоматизированных систем управления и другого современного вооружения.

В учениях активно использовали беспилотные летательные аппараты, которые осуществляли разведку и оказывали целеуказания на поражение целей противника. Также проверена способнось беспилотников типа Bayraktar TB2, которые выполнили задание без практического нанесения ударов по целям.

Эффективное боевое применение продемонстрировали боевые расчеты противотанковых ракетных комплексов типа Javelin и "Стугна".

Напомним, США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и оборудование к ним. Эти катера предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий.

Кроме того, в конце июня США передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Ракеты передали в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины военные учения