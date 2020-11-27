В Україні відбулись навчання з використанням Javelin

У Миколаївській області на полігоні "Широкий лан" відбулися тактичні навчання. В ході навчань використовувалися ударні безпілотники Bayraktar TB2 і ПТРК Javelin.

Про це повідомляє "АрміяІнформ".

Військовослужбовці продемонстрували проведення навчань батальйонних тактичних груп з бойовою стрільбою у наступі в урбанізованій місцевості, дії малих тактичних груп, завдавання зосередженого ракетно-авіаційного удару тощо. Особливу увагу приділено комплексному застосуванню високоточної зброї, засобів РЕБ, автоматизованих систем управління та іншого сучасного озброєння.

У навчаннях активно використовували безпілотні літальні апарати, які здійснювали розвідку й надавали цілевказівки на ураження цілей противника. Також перевірено спроможності безпілотників типу Bayraktar TB2, які виконали завдання без практичного завдавання ударів по цілях.

Ефективне бойове застосування продемонстрували бойові розрахунки протитанкових ракетних комплексів типу Javelin і "Стугна".

Нагадаємо, США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та обладнання до них. Ці катери призначені для патрулювання прибережних морських територій.

Крім того, наприкінці червня США передали Україні ракети до протитанкових ракетних комплексів Javelin. Ракети передали в рамках контракту, підписаного в грудні 2019 року.