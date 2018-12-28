В Украине сократилась задолженность по зарплатам

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше трети долгов накопились в Донецкой и Луганской областях

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 2819,4 млн. грн., что на 64,2 млн грн меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

С начала года задолженность по зарплатам выросла на 451 млн грн (на 19,0%).

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 декабря составила 1621,1 млн грн, что на 73,8 млн грн меньше, чем месяц назад.

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Больше всего работникам задолжали в Донецкой (497 млн грн) и Луганской (517 млн грн) областях.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в ноябре 2018 года составила 9161 грн, увеличившись по сравнению с ноябрем прошлого года на 22,5%. По данным статистического ведомства, реальная зарплата (с учетом инфляции) в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года выросла на 11,4%.

Как сообщало РБК-Украина, Минсоцполитики предложило ввести пеню за задержку зарплат в размере учетной ставки Национального банка.