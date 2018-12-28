В Україні скоротилася заборгованість із зарплат

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Більше третини боргів накопичилися в Донецькій та Луганській областях

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати станом на 1 грудня 2018 року становила 2819,4 млн грн, що на 64,2 млн грн менше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

З початку року заборгованість із зарплат зросла на 451 млн грн (на 19,0%).

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 грудня становила 1621,1 млн грн, що на 73,8 млн грн менше, ніж місяць тому.

www.ukrstat.gov.ua

Найбільше робітникам заборгували у Донецькій (497 млн грн) і Луганській (517 млн грн) областях.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України в листопаді 2018 року склала 9161 грн, збільшившись порівняно з листопадом минулого року на 22,5%. За даними статистичного відомства, реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у листопаді 2018 року до листопада 2017 року зросла на 11,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики запропонувало ввести пеню за затримку зарплат у розмірі облікової ставки Національного банку.